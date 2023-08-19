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Георг Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георг Николай

Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георг Леонтий

Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Георг) Надежда

Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георг Василий

Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Георг (Блум) Мария

Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Цымбаревич (Георг) Вера

Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария

Золотая Нива, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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