Георг Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георг Николай
Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георг Леонтий
Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Георг) Надежда
Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георг Василий
Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Георг (Блум) Мария
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Цымбаревич (Георг) Вера
Мать ребёнка: Георг (Блум) Мария
Золотая Нива, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно