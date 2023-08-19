Георг (Блум) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блум Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георг Николай
Отец ребёнка: Георг Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георг Леонтий
Отец ребёнка: Георг Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Георг) Надежда
Отец ребёнка: Георг Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георг Василий
Отец ребёнка: Георг Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георг Федор
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Цымбаревич (Георг) Вера
Отец ребёнка: Георг Федор
Золотая Нива, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно