Георг (Блум) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георг (Блум) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блум Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георг Николай

Отец ребёнка: Георг Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георг Леонтий

Отец ребёнка: Георг Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Георг) Надежда

Отец ребёнка: Георг Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георг Василий

Отец ребёнка: Георг Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георг Федор

Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Цымбаревич (Георг) Вера

Отец ребёнка: Георг Федор

Золотая Нива, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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