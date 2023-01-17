Рекшинская (Кожевникова) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1808
Дата смерти24.12.1860
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1808
Отец: Кожевников Алексей Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1826
Рождение ребёнка
26.03.1829
Сын: Рекшинский Гавриил Семёнович
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рекшинский Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осьмушникова Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич
Смерть
24.12.1860