Рекшинская (Кожевникова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Кожевникова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

18.04.1808

Дата смерти

24.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1808

Отец: Кожевников Алексей Максимович

Мать: не указана

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
26.10.1826

Муж: Рекшинский Семён Григорьевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1829

Сын: Рекшинский Гавриил Семёнович

Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рекшинский Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осьмушникова Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Рекшинский Семён Григорьевич

Смерть
24.12.1860
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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