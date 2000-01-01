Осьмушникова (Рекшинская) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьмушникова (Рекшинская) Ольга Семёновна

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рекшинский Семён Григорьевич

Мать: Рекшинская Ирина Алексеевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осьмушников Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остроумова Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветлужский Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осьмушников Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветлужский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ветлужский Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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