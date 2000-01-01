Осьмушникова (Рекшинская) Ольга Семёновна
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осьмушников Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остроумова Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветлужский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ветлужский Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно