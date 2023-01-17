Рекшинский Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1807
Дата смерти28.07.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1807
Отец: Ососков Григорий Григорьевич
Мать: Прасковья
Работа или профессия
С 1820 по 1853
Городской голова г. Семенов
Бракосочетание
26.10.1826
Рождение ребёнка
26.03.1829
Сын: Рекшинский Гавриил Семёнович
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рекшинский Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна
Работа или профессия
С 1853 по 1872
владелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осьмушникова Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
владелец торговой лавки
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна
Смерть
28.07.1872