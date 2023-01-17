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Рекшинский Семён Григорьевич

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

25.01.1807

Дата смерти

28.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1807

Отец: Ососков Григорий Григорьевич

Мать: Прасковья

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1820 по 1853
Городской голова г. Семенов
Бракосочетание
26.10.1826

Жена: Рекшинская Ирина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1829

Сын: Рекшинский Гавриил Семёнович

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Рекшинский Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1853 по 1872
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
владелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осьмушникова Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
владелец торговой лавки
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Рекшинская Ирина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
28.07.1872
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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