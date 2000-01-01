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Рекшинский Андрей Семёнович

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рекшинский Семён Григорьевич

Мать: Рекшинская Ирина Алексеевна

г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1852
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
28.01.1868

Жена: Рекшинская Софья Михайловна

Работа или профессия
С 1872
Семенов
совладелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Рекшинский Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Василий Андреевич

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девель Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митропольская Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменская Серафима Андреевна

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рекшинский Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна

г. Семенов
Смерть
1915
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