Рекшинский Андрей Семёнович
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1845
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
г. Семенов, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 1852
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
28.01.1868
Работа или профессия
С 1872
Семенов
совладелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Рекшинский Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Василий Андреевич
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девель Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митропольская Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
г. Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знаменская Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рекшинский Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Рекшинская Софья Михайловна
г. Семенов
Смерть
1915