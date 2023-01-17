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Рекшинский Гавриил Семёнович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1829

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1808 г.р.

Жена

1832 г.р.
1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1829

Отец: Рекшинский Семён Григорьевич

Мать: Рекшинская Ирина Алексеевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1846
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
?.01.1850

Жена: Рекшинская Марья Григорьевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1868

Дочь: Пономарева Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1852
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
заведовал торговлей
Бракосочетание
10.11.1859

Жена: Рекшинская Матрёна Ивановна

с. Покровское
Рождение ребёнка
1862

Сын: Рекшинский Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Рекшинский Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Раюнец Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна

Работа или профессия
С 1871 по 1872
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Городской голова
Работа или профессия
С 1872
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
мировой судья
Работа или профессия
С 1872
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
совладелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
1872

Сын: Рекшинский Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Рекшинский Сергей Гавриилович

Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рекшинский Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1883 по 1887
Кунавино
владелец Чугунолитейного завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1916
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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