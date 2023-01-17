Рекшинский Гавриил Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.03.1829
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1829
Работа или профессия
С 1846
торговец в семейной лавке
Бракосочетание
?.01.1850
Рождение ребёнка
С 1850 по 1868
Дочь: Пономарева Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна
Работа или профессия
С 1852
заведовал торговлей
Бракосочетание
10.11.1859
с. Покровское
Рождение ребёнка
1862
Сын: Рекшинский Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Рекшинский Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Раюнец Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна
Работа или профессия
С 1871 по 1872
Городской голова
Работа или профессия
С 1872
мировой судья
Работа или профессия
С 1872
совладелец Чугунолитейного завода
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рекшинский Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рекшинский Сергей Гавриилович
Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рекшинский Семён Гаврилович
Мать ребёнка: Рекшинская Матрёна Ивановна
Работа или профессия
С 1883 по 1887
Кунавино
владелец Чугунолитейного завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1916