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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кожевников Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
18.04.1808
Дочь: Рекшинская (Кожевникова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кожевников Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович