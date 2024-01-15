? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кожевников Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Рождение ребёнка
18.04.1808

Дочь: Рекшинская (Кожевникова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кожевников Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Кожевников Алексей Максимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.