Кожевников Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожевников Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кожевников Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1808
Дочь: Рекшинская Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кожевников Максим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Кожевников
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник, столяр, строитель ветряных мельниц
Смерть
Неизвестно
Рекшино, город Бор, Нижегородская область