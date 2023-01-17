Кожевников Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевников Алексей Максимович

Кожевников Алексей Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кожевников Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1808

Дочь: Рекшинская Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кожевников Максим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Кожевников

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник, столяр, строитель ветряных мельниц
Смерть
Неизвестно
Рекшино, город Бор, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close