Величко Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеличко Константин Михайлович

Величко Константин Михайлович

avatar

Место рождения

Wien, Österreich-Ungarn

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около ?.04.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: -Kopf (предп.) Michael

Мать: -Kopf Louise

Wien, Österreich-Ungarn
По рассказам средней падчерицы Антонины, Константин происходил из состоятельной австрийской семьи (возможно даже из старинного аристократического рода), в семье было много детей. У семьи был большой ф... Показать все
Военная служба
1914
Wien, Österreich-Ungarn
Призван на службу в Вооруженные силы Австро-Венгерской империи для участия в боевых действиях Первой Мировой войны. Позже был пленен Русской императорской армией и сослан в Николаевский уезд Самарской... Показать все
Смена имени
1917
РСФСР
Сменил свое настощее имя на Величко Константин Михайлович
Иммиграция
После 1917
РСФСР
После революции и участия в белочешском движении женился и остался жить с. Брыковка Пугачевского (Николаевского) уезда Самарской губернии.
Бракосочетание
1918

Жена: Величко Агафия Ивановна

О том, как Агафия и Константин познакомились, не известно. Вероятнее всего пленный австрийский офицер был направлен работать батраком в один из дворов Брыковки, где молодая вдова жила со своими дочерь... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Величко Николай Константинович

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.12.1924

Дочь: Удалова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около ?.04.1926
Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Туберкулез | Около 1925 года Константин со старшей падчерицей Марией вместе отправились в соседние села на заработки, так как материальное состояние многодетной крестьянской семьи было... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Борзенкова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Отец Марии скоропостижно скончался от чахотки, когда мать находилась на шестом месяце беременности. Девочка названа в честь самой старшей единоутробной сестры, которая умерла от ревматизма в возрасте ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close