Величко Константин Михайлович
Место рожденияWien, Österreich-Ungarn
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо ?.04.1926
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: -Kopf (предп.) Michael
Мать: -Kopf Louise
Wien, Österreich-Ungarn
По рассказам средней падчерицы Антонины, Константин происходил из состоятельной австрийской семьи (возможно даже из старинного аристократического рода), в семье было много детей. У семьи был большой ф... Показать все
Военная служба
1914
Wien, Österreich-Ungarn
Призван на службу в Вооруженные силы Австро-Венгерской империи для участия в боевых действиях Первой Мировой войны. Позже был пленен Русской императорской армией и сослан в Николаевский уезд Самарской... Показать все
Смена имени
1917
РСФСР
Сменил свое настощее имя на Величко Константин Михайлович
Иммиграция
После 1917
РСФСР
После революции и участия в белочешском движении женился и остался жить с. Брыковка Пугачевского (Николаевского) уезда Самарской губернии.
Бракосочетание
1918
Жена: Величко Агафия Ивановна
О том, как Агафия и Константин познакомились, не известно. Вероятнее всего пленный австрийский офицер был направлен работать батраком в один из дворов Брыковки, где молодая вдова жила со своими дочерь... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1919
Сын: Величко Николай Константинович
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1924
Дочь: Удалова Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Смерть
Около ?.04.1926
Причина смерти: Туберкулез | Около 1925 года Константин со старшей падчерицей Марией вместе отправились в соседние села на заработки, так как материальное состояние многодетной крестьянской семьи было... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Борзенкова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Величко Агафия Ивановна
Отец Марии скоропостижно скончался от чахотки, когда мать находилась на шестом месяце беременности. Девочка названа в честь самой старшей единоутробной сестры, которая умерла от ревматизма в возрасте ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Неизвестно