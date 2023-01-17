Величко (предп. Киселёва) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти05.12.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Предп. Киселёв Иван
Мать: ?
Бракосочетание
1906
Агафию выдали замуж в 14-15 лет за юношу из брыковской молоканской семьи Киселёвых Михаила, которому на тот момент было 16-17 лет. Поначалу девушка не была рада столь раннему замужеству с практически ... Показать все
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Киселёв Александр Михайлович
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1917
Сын: Киселёв Алексанр Михайлович
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Медведева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович
Бракосочетание
1918
О том, как Агафия и Константин познакомились, не известно. Вероятнее всего пленный австрийский офицер был направлен работать батраком в один из дворов Брыковки, где молодая вдова жила со своими дочерь... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1919
Сын: Величко Николай Константинович
Отец ребёнка: Величко Константин Михайлович
Рождение ребёнка
?.12.1924
Дочь: Удалова Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Величко Константин Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Борзенкова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Величко Константин Михайлович
Отец Марии скоропостижно скончался от чахотки, когда мать находилась на шестом месяце беременности. Девочка названа в честь самой старшей единоутробной сестры, которая умерла от ревматизма в возрасте ... Показать все
Бракосочетание
После 1926
Муж: Яков
Смерть
05.12.1974
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно