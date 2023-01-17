Величко (предп. Киселёва) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (предп. Киселёва) Агафия Ивановна

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

05.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Предп. Киселёв Иван

Мать: ?

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1906

Муж: Киселёв Михаил Петрович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Агафию выдали замуж в 14-15 лет за юношу из брыковской молоканской семьи Киселёвых Михаила, которому на тот момент было 16-17 лет. Поначалу девушка не была рада столь раннему замужеству с практически ... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Киселёв Александр Михайлович

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1917

Сын: Киселёв Алексанр Михайлович

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Медведева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Киселёв Михаил Петрович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1918

Муж: Величко Константин Михайлович

О том, как Агафия и Константин познакомились, не известно. Вероятнее всего пленный австрийский офицер был направлен работать батраком в один из дворов Брыковки, где молодая вдова жила со своими дочерь... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1919

Сын: Величко Николай Константинович

Отец ребёнка: Величко Константин Михайлович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.12.1924

Дочь: Удалова Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Величко Константин Михайлович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Борзенкова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Величко Константин Михайлович

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Отец Марии скоропостижно скончался от чахотки, когда мать находилась на шестом месяце беременности. Девочка названа в честь самой старшей единоутробной сестры, которая умерла от ревматизма в возрасте ... Показать все
Бракосочетание
После 1926

Муж: Яков

Смерть
05.12.1974
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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