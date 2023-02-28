Удалова (Величкова) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалова (Величкова) Лидия Константиновна

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

?.12.1924

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1924

Отец: Величко Константин Михайлович

Мать: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
С 1940
комбайнер
Образование
1942
Балаковская школа механизации, г. Балаково, Саратовская область, РСФСР, СССР
Среднее (профессиональное) | Комбайнер
Рождение ребёнка
Около 1959

Сын: Иващенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
С 1946.?.1959
Комбайнер
Местком Куйбышевского Госрыбтреста, г. Куйбышев, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1961

Сын: Величков Александр Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
С 1959.?.1985
4 ГПЗ, г. Куйбышев, РСФСР, СССР
Комбайнер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удалов Василий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
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