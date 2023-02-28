Удалова (Величкова) Лидия Константиновна
Место рождения
Дата рождения?.12.1924
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1924
Работа или профессия
С 1940
комбайнер
Образование
1942
Балаковская школа механизации, г. Балаково, Саратовская область, РСФСР, СССР
Среднее (профессиональное) | Комбайнер
Рождение ребёнка
Около 1959
Сын: Иващенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1946.?.1959
Комбайнер
Местком Куйбышевского Госрыбтреста, г. Куйбышев, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1961
Сын: Величков Александр Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1959.?.1985
4 ГПЗ, г. Куйбышев, РСФСР, СССР
Комбайнер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2000