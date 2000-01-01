-kopf (предп.) Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди-kopf (предп.) Michael

-kopf (предп.) Michael

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Величко Константин Михайлович

Мать ребёнка: -Kopf Louise

Wien, Österreich-Ungarn
По рассказам средней падчерицы Антонины, Константин происходил из состоятельной австрийской семьи (возможно даже из старинного аристократического рода), в семье было много детей. У семьи был большой ф... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: -Kopf Louise

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: -Kopf Louise

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