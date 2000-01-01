-kopf (предп.) Michael
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Величко Константин Михайлович
Мать ребёнка: -Kopf Louise
Wien, Österreich-Ungarn
По рассказам средней падчерицы Антонины, Константин происходил из состоятельной австрийской семьи (возможно даже из старинного аристократического рода), в семье было много детей. У семьи был большой ф... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: -Kopf Louise
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: -Kopf Louise