село Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Брыковка

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Владиславизучение фамильных линий, совместные закупки архивных документов, фамильные линии духовных христиан (молокан)https://forum.vgd.ru/4076/117867/ нет

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1692Брыковка, с. каз.при рч. Стерихе.7777258789954Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Григорьевская волость
870. Брыковка, село бывшее государственное, при речке Стерихе, дворов 211, жителей 1967, церковь православная, школа, 4 лавки, 11 ветряных мельниц

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Григорьевская волость
село Брыковка18421041968792436241148476

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Григорьевская волость
С. Брыковка. Б. госуд. Рус. Прав. и раск.4197Р. Стерих1207058617031768

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
43501Брыковкасело52°33'с.ш.48°34'в.д.N-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Брыковское сельское поселение
63614415101с Брыковкасело

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