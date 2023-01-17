Борзенкова (Величкова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенкова (Величкова) Мария Константиновна

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.06.1926

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926

Отец: Величко Константин Михайлович

Мать: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Отец Марии скоропостижно скончался от чахотки, когда мать находилась на шестом месяце беременности. Девочка названа в честь самой старшей единоутробной сестры, которая умерла от ревматизма в возрасте ... Показать все
Рождение ребёнка
1949

Сын: Величков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Александр

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Отца Геннадия убили односельчане еще до рождения мальчика. Мать Геннадия Мария не была расписана с его отцом (свадьбу отыграть они не успели), поэтому после рождения дала ему свою фамилию. Но мальчика... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзенков Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Мария и Александр собирались пожениться по причине беременности девушки. Но незадолго до свадьбы молодой человек был убит односельчанами. Мария родила от Александра сына, назвала Геннадием и дала свою... Показать все
Смерть
2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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