Борзенкова (Величкова) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения05.06.1926
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1926
Отец Марии скоропостижно скончался от чахотки, когда мать находилась на шестом месяце беременности. Девочка названа в честь самой старшей единоутробной сестры, которая умерла от ревматизма в возрасте ... Показать все
Рождение ребёнка
1949
Сын: Величков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Александр
Отца Геннадия убили односельчане еще до рождения мальчика. Мать Геннадия Мария не была расписана с его отцом (свадьбу отыграть они не успели), поэтому после рождения дала ему свою фамилию. Но мальчика... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Мария и Александр собирались пожениться по причине беременности девушки. Но незадолго до свадьбы молодой человек был убит односельчанами. Мария родила от Александра сына, назвала Геннадием и дала свою... Показать все
Смерть
2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область