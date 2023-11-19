Розанова (Хавская) Олимпиада Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Хавская) Олимпиада Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1845

Отец: Хавский Алексей Михайлович

Мать: Хавская Пелагея Иоакимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова (Розанова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1862

Муж: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Петропавловская (Розанова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
03.09.1869

Сын: Розанов Павел Петрович

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
14.02.1872

Сын: Розанов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: Богословская (Розанова) София Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Розанова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
09.06.1877

Дочь: (Розанова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1879

Дочь: (Розанова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
28.01.1882

Дочь: (Розанова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Рождение ребёнка
29.08.1884

Сын: Розанов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович

Смерть
Неизвестно

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