Розанова (Хавская) Олимпиада Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова (Розанова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Петропавловская (Розанова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
03.09.1869
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
14.02.1872
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: Богословская (Розанова) София Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Розанова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
09.06.1877
Дочь: (Розанова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1879
Дочь: (Розанова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1882
Дочь: (Розанова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
29.08.1884
Отец ребёнка: Розанов Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно