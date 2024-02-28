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Розанов Пётр Павлович

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Место рождения

Дарна, Истра, Московская область

Дата рождения

12.12.1838

Дата смерти

11.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1838

Отец: Розанов Павел Иванович

Мать: Розанова Синклитикия Александровна

Дарна, Истра, Московская область
Бракосочетание
1862

Жена: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Петропавловская Ольга Петровна

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1869

Сын: Розанов Павел Петрович

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
14.02.1872

Сын: Розанов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: Богословская София Петровна

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1877

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
25.07.1879

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
28.01.1882

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
29.08.1884

Сын: Розанов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Александра Петровна

Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Петра и Павла на Якиманке в Москве
Смерть
11.06.1905
Москва, Российская империя
Похороны
14.06.1905
Даниловское кладбище
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