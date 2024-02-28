Розанов Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1838
Дата смерти11.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1838
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Петропавловская Ольга Петровна
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Рождение ребёнка
03.09.1869
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Рождение ребёнка
14.02.1872
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: Богословская София Петровна
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1877
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Рождение ребёнка
25.07.1879
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Рождение ребёнка
28.01.1882
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1884
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Александра Петровна
Мать ребёнка: Розанова Олимпиада Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Петра и Павла на Якиманке в Москве
Смерть
11.06.1905
Москва, Российская империя
Похороны
14.06.1905
Даниловское кладбище