Розанов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Сергей Петрович

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Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

29.08.1884

Дата смерти

26.02.1950

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1845 г.р.

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Около 1907 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1884

Отец: Розанов Пётр Павлович

Мать: Розанова Олимпиада Алексеевна

Moscow, Russia
Бракосочетание
1906

Жена: Розанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1908

Сын: Розанов Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
врач-гигиентист
Смерть
26.02.1950
Zavidovo, Tver Oblast Russia
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