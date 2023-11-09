Розанов Сергей Петрович
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения29.08.1884
Дата смерти26.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1884
Moscow, Russia
Бракосочетание
1906
Жена: Розанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1908
Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
врач-гигиентист
Смерть
26.02.1950
Zavidovo, Tver Oblast Russia