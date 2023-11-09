Розанова (Гуляева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Гуляева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Гуляев Иван Трофимович

Мать: Гуляева (Юматова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розанова) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1906

Муж: Розанов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Розанова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1908

Сын: Розанов Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович

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