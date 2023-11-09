Розанова (Гуляева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розанова) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Розанова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1908
Отец ребёнка: Розанов Сергей Петрович