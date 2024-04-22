Богословская (Розанова) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Розанова) София Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.08.1874

Дата смерти

12.05.1931

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1874

Отец: Розанов Пётр Павлович

Мать: Розанова Олимпиада Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1904

Дочь: Федорова Капитолина Алексеевна

Отец ребёнка: Богословский Алексей Иванович

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Богословский Алексей Иванович

Смерть
12.05.1931
москва, Россия
Похороны
Неизвестно
10 4-й Рощинский проезд, , , 115191 москва, Russian Federation
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