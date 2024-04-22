Богословская (Розанова) София Петровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1874
Дата смерти12.05.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1874
Рождение ребёнка
08.10.1904
Дочь: Федорова Капитолина Алексеевна
Отец ребёнка: Богословский Алексей Иванович
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Богословский Алексей Иванович
Смерть
12.05.1931
москва, Россия
Похороны
Неизвестно
10 4-й Рощинский проезд, , , 115191 москва, Russian Federation