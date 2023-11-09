Петропавловская (Розанова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Петропавловский Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Сын: Петропавловский Федор Петрович
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Дочь: (Петропавловская) Александра Петровна
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Дочь: (Петропавловская) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Дочь: (Петропавловская) Мария Петровна
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Сын: Петропавловский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Дочь: (Петропавловская) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Сын: Петропавловский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич
Дочь: Тихомирова (Петропавловская) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич