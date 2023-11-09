Петропавловская (Розанова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петропавловская (Розанова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Розанов Пётр Павлович

Мать: Розанова (Хавская) Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.1876

Сын: Петропавловский Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.09.1876

Сын: Петропавловский Федор Петрович

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Петропавловская) Александра Петровна

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Петропавловская) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Петропавловская) Мария Петровна

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Петропавловский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Петропавловская) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Петропавловский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Тихомирова (Петропавловская) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Петропавловский Петр Дмитриевич

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