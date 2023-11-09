Хавская Пелагея Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти10.09.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Иоаким Павлов
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1831
Сын: Хавский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1845
Дочь: Розанова Олимпиада Алексеевна
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хавский Иоаким Алексеевич
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Хавский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1857
Дочь: Ираида Алексеевна
Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.1858