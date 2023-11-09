Хавская Пелагея Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавская Пелагея Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

10.09.1858

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Иоаким Павлов

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Хавский Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1831

Сын: Хавский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1845

Дочь: Розанова Олимпиада Алексеевна

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хавский Иоаким Алексеевич

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Хавский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1857

Дочь: Ираида Алексеевна

Отец ребёнка: Хавский Алексей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.1858
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