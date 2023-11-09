(Хавская) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хавская) Анна Алексеевна

(Хавская) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Хавский Алексей Михайлович

Мать: Хавская Пелагея Иоакимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Преображенский (Хитров) Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модестова (Преображенская) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Преображенский (Хитров) Николай Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.07.1857

Муж: Преображенский (Хитров) Николай Петрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Преображенская) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Преображенский (Хитров) Николай Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.