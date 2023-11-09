(Хавская) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преображенский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Преображенский (Хитров) Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.07.1857
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Преображенская) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Преображенский (Хитров) Николай Петрович