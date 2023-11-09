(Хавская) Ираида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Попов Николай Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Попов Николай Федорович