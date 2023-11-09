(Хавская) Ираида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хавская) Ираида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1857

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1857

Отец: Хавский Алексей Михайлович

Мать: Хавская Пелагея Иоакимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Попов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Федорович

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