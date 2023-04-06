Зачупейко Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения20.03.1896
Дата смерти12.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896
Крещение
20.03.1896
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
В восприемниках был родственник | Godparents:Тихон Петрович Зачупейко 1866 гр
Место жительства
Около 1898
Джамбульская область, Казахстан
Переехал из Воронежской губернии
Бракосочетание
25.02.1918
Лепсинск, Казахская ССР
Бракосочетание
25.02.1918
г. Ленинск
Развод
02.05.1921
Алматы
1-й участок Алматинского уезда
Бракосочетание
Между ?.05.1921 и ?.12.1922
Женился после развода с Марией Зачупейко (оставившую фамилию мужа после развода)
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зачупейко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Зачупейко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
20.06.1923
Дочь: Трошина Мария
Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна
Рождение ребёнка
02.02.1925
Сын: Зачупейко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна
Рождение ребёнка
26.06.1927
Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна
Сегодняшнее название города: Жаркент
Рождение ребёнка
26.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна
Смерть
12.07.1978
Похороны
Неизвестно