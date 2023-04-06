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Зачупейко Иван Борисович

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.03.1896

Дата смерти

12.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1896

Отец: Зачупейко Борис Тимофеевич

Мать: Зачупейко Ирина Архипова

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
20.03.1896
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
В восприемниках был родственник | Godparents:Тихон Петрович Зачупейко 1866 гр
Место жительства
Около 1898
Джамбульская область, Казахстан
Переехал из Воронежской губернии
Бракосочетание
25.02.1918

Жена: Зачупейко Мария Семеновна

Лепсинск, Казахская ССР
Бракосочетание
25.02.1918

Жена: Зачупейко Мария Семеновна

г. Ленинск
Развод
02.05.1921

Жена: Зачупейко Мария Семеновна

Алматы
1-й участок Алматинского уезда
Бракосочетание
Между ?.05.1921 и ?.12.1922

Жена: Зачупейко Анна Максимовна

Женился после развода с Марией Зачупейко (оставившую фамилию мужа после развода)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Зачупейко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зачупейко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
20.06.1923

Дочь: Трошина Мария

Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
02.02.1925

Сын: Зачупейко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
26.06.1927

Сын: Зачупейко Федор Иванович

Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Сегодняшнее название города: Жаркент
Рождение ребёнка
26.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зачупейко Анна Максимовна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
12.07.1978
Похороны
Неизвестно
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
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