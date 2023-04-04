Зачупейко (Пелепенкова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1918
Лепсинск, Казахская ССР
Бракосочетание
25.02.1918
г. Ленинск
Развод
02.05.1921
Алматы
1-й участок Алматинского уезда
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зачупейко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Зачупейко Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грушевец Кирилл
Смерть
Неизвестно