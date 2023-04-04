Зачупейко (Пелепенкова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко (Пелепенкова) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1918

Муж: Зачупейко Иван Борисович

Лепсинск, Казахская ССР
Бракосочетание
25.02.1918

Муж: Зачупейко Иван Борисович

г. Ленинск
Развод
02.05.1921

Муж: Зачупейко Иван Борисович

Алматы
1-й участок Алматинского уезда
Рождение ребёнка
1921

Сын: Зачупейко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зачупейко Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушевец Кирилл

Смерть
Неизвестно
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