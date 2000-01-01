Жаркент
Панфиловский район, Жетысуская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
56Джаркент, уездный городВсех дворов: 1368. Других сословий: 5362.
72Джаркент часть городск. пос., вол. пр.Аулов: 10. 90
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
город ЖаркентЖаркент қ.334620100