город Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область (на 2022) — Familio

Жаркент

Панфиловский район, Жетысуская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Джаркентский участок
56Джаркент, уездный городВсех дворов: 1368. Других сословий: 5362.
Семиреченская область, Джаркентский участок, Джаркентская инородческая волость
72Джаркент часть городск. пос., вол. пр.Аулов: 10. 90

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жетысуская область, Панфиловский район, Жаркентская городская администрация
город ЖаркентЖаркент қ.334620100

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