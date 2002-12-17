Зачупейко Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Федор Иванович

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Место рождения

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область

Дата рождения

26.06.1927

Дата смерти

17.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1927

Отец: Зачупейко Иван Борисович

Мать: Зачупейко Анна Максимовна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Сегодняшнее название города: Жаркент
Военная служба
?.11.1944
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Призван на Восточный фронт Панфиловским военкоматом
Награда
01.05.1945
Великая отечественная война на Восточном фронте с Японией
Орден Отечественной Войны II степени
Бракосочетание
30.07.1953

Жена: Мария

Челябинск-65
Добивался бабушки, хотя у неё был кавалер и все девчонки на танцах висли у него на шее, а она нет. Мария Тараненко играла на гитаре хорошо. Готов был сменить фамилию с Зачупейко на Тараненко, лишь бы ... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Озерск, Озерский, Челябинская область
Смерть
17.12.2002
Озерск, Озерский, Челябинская область
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