Зачупейко Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1927
Дата смерти17.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1927
Сегодняшнее название города: Жаркент
Военная служба
?.11.1944
Призван на Восточный фронт Панфиловским военкоматом
Награда
01.05.1945
Великая отечественная война на Восточном фронте с Японией
Орден Отечественной Войны II степени
Бракосочетание
30.07.1953
Жена: Мария
Челябинск-65
Добивался бабушки, хотя у неё был кавалер и все девчонки на танцах висли у него на шее, а она нет. Мария Тараненко играла на гитаре хорошо. Готов был сменить фамилию с Зачупейко на Тараненко, лишь бы ... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Смерть
17.12.2002