(Тараненко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тараненко) Мария

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

01.12.1930

Дата смерти

26.11.2018

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 01.12.1930 и ?.04.1940
Сергеевка, Полтавська область
Бекет | http://beket.com.ua/poltavskaja/krasnoznamenka_2/
Рождение
01.12.1930

Отец: Тараненко Федор Филимонович

Мать: Ксения Ивановна

Сергеевка, Полтавська область
Теперь это село называется Сергеевка. Постановление Рады Украины от 2016 года
Место жительства
Около 31.03.1940
Сергеевка, Полтавська область
Переезд с хутора из большого дома в Краснознаменку в хату с одной комнатой
Место жительства
?.04.1940
Зуевка, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Переезд на Урал. Завербовали на Украине. Обещали землю и много леса, там можно строиться. Ехали месяц в теплушках до станции Чумляк, ели только старое жареное сало. | Бежали от голода на Украине
Место жительства
1949
Челябинск-65 (Озёрск)
Переехала из деревни в город в 19 лет
Бракосочетание
30.07.1953

Муж: Зачупейко Федор Иванович

Челябинск-65
Добивался бабушки, хотя у неё был кавалер и все девчонки на танцах висли у него на шее, а она нет. Мария Тараненко играла на гитаре хорошо. Готов был сменить фамилию с Зачупейко на Тараненко, лишь бы ... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Федор Иванович

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Федор Иванович

Озерск, Озерский, Челябинская область
Образование
Неизвестно
4 класса школы. В Челябинске после 4-х классов пошла в вечернюю школу, но проучилась недолго - мать не поддерживала, не разрешала учиться. Муж тоже не поддерживал жену в стремлении к образованию. Она ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.2018
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