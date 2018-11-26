(Тараненко) Мария
Место рождения
Дата рождения01.12.1930
Дата смерти26.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Место жительства
Между 01.12.1930 и ?.04.1940
Бекет | http://beket.com.ua/poltavskaja/krasnoznamenka_2/
Рождение
01.12.1930
Отец: Тараненко Федор Филимонович
Мать: Ксения Ивановна
Теперь это село называется Сергеевка. Постановление Рады Украины от 2016 года
Место жительства
Около 31.03.1940
Переезд с хутора из большого дома в Краснознаменку в хату с одной комнатой
Место жительства
?.04.1940
Зуевка, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Переезд на Урал. Завербовали на Украине. Обещали землю и много леса, там можно строиться. Ехали месяц в теплушках до станции Чумляк, ели только старое жареное сало. | Бежали от голода на Украине
Место жительства
1949
Челябинск-65 (Озёрск)
Переехала из деревни в город в 19 лет
Бракосочетание
30.07.1953
Челябинск-65
Добивался бабушки, хотя у неё был кавалер и все девчонки на танцах висли у него на шее, а она нет. Мария Тараненко играла на гитаре хорошо. Готов был сменить фамилию с Зачупейко на Тараненко, лишь бы ... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Федор Иванович
Образование
Неизвестно
4 класса школы. В Челябинске после 4-х классов пошла в вечернюю школу, но проучилась недолго - мать не поддерживала, не разрешала учиться. Муж тоже не поддерживал жену в стремлении к образованию. Она ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.2018