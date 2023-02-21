хутор Кувшин, хутор Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Кувшин

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Оценочная опись байдачной мельницы Турченкова Ивана Моисеевича и др. в с. Кувшино Семейской волости Острогожского уезда за 1910 год. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2330Кувшин (Елизаветополь), хут. вл.при р. Доне.9025106356325

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Хут. Кувшин5Мар. Мих. Вульферт17546

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Семейская волость
Кувшин6909хуторКувшинск. 1-го и 4-го1301103

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8679Кувшинхутор50°21'с.ш.39°59'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Витебское сельское поселение
20641418116х Кувшинхутор
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