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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Оценочная опись байдачной мельницы Турченкова Ивана Моисеевича и др. в с. Кувшино Семейской волости Острогожского уезда за 1910 год. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
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• Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2330Кувшин (Елизаветополь), хут. вл.при р. Доне.9025106356325
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Хут. Кувшин5Мар. Мих. Вульферт175—46
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Кувшин6909хуторКувшинск. 1-го и 4-го1301103
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8679Кувшинхутор50°21'с.ш.39°59'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641418116х Кувшинхутор