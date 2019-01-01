- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Семейки Семейской волости Острогожского уезда Ковалева Георгия Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества маслобойного завода и просорушки жителей слободы Семейки Семейской волости Острогожского уезда Косинко Ивана Логвиновича и Сургина Тимофея Петровича. 1903 Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Семейки Семейской волости Острогожского уезда Спиридонова Сергея Владимировича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2329Семейки, слоб. вл.при р. Доне.902136610621082Церковь православная. Ярмарки 3. Заводов: Винокуренный 2, конских 2, кирпичных 2 и овчарня мериносов 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Семейки с 1 хутором2Мар. Мих. Безсонова25934112
Сл. Семейка5Мар. Мих. Вульферт166—57
Сл. Семейки с тремя хуторами и лесом19Никол. Мих. Корсун48921155
Сл. Семейки с хутором31Ек. Мих. Рекгоф и дети ее32543126
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1062. Семейки, слобода бывшая владельческая, при реке Доне, дворов 404, жителей 2653, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, почтовая ста Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Семейки6905слободаСемейск. 1,2,3 и 4-го4063140
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Семейки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8693Семейкасело50°20'с.ш.39°58'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641464101с Семейкасело