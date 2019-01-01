село Семейка, село Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Семейка

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Семейки Семейской волости Острогожского уезда Ковалева Георгия Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества маслобойного завода и просорушки жителей слободы Семейки Семейской волости Острогожского уезда Косинко Ивана Логвиновича и Сургина Тимофея Петровича. 1903 Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Семейки Семейской волости Острогожского уезда Спиридонова Сергея Владимировича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2329Семейки, слоб. вл.при р. Доне.902136610621082Церковь православная. Ярмарки 3. Заводов: Винокуренный 2, конских 2, кирпичных 2 и овчарня мериносов 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Семейки с 1 хутором2Мар. Мих. Безсонова25934112
Сл. Семейка5Мар. Мих. Вульферт16657
Сл. Семейки с тремя хуторами и лесом19Никол. Мих. Корсун48921155
Сл. Семейки с хутором31Ек. Мих. Рекгоф и дети ее32543126

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Семейская волость
1062. Семейки, слобода бывшая владельческая, при реке Доне, дворов 404, жителей 2653, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, почтовая ста Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Семейская волость
Семейки6905слободаСемейск. 1,2,3 и 4-го4063140

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Семейская волость
слобода Семейки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8693Семейкасело50°20'с.ш.39°58'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Семейское сельское поселение
20641464101с Семейкасело
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