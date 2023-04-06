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Зачупейко Борис Тимофеевич

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зачупейко Тимофей

Мать: Зачупейко Наталья Данилова

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Зачупейко Иван Борисович

Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Зачупейко Василий Борисович

Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова

Аулие-Ата, Туркестан
В восстановленном свидетельстве о рождении указан город: Джамбул КССР (бывший Аулие-Ата)
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зачупейко Александр Борисович

Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Джаркентский р-н, г. Джаркент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Агрофена

Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова

Смерть
1924
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