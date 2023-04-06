Зачупейко Борис Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Зачупейко Тимофей
Рождение ребёнка
20.03.1896
Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова
Рождение ребёнка
05.02.1902
Сын: Зачупейко Василий Борисович
Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова
Аулие-Ата, Туркестан
В восстановленном свидетельстве о рождении указан город: Джамбул КССР (бывший Аулие-Ата)
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зачупейко Александр Борисович
Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Джаркентский р-н, г. Джаркент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Агрофена
Мать ребёнка: Зачупейко Ирина Архипова
Смерть
1924