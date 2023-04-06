Пигузова (Запащикова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.10.1894 ст.
Дата смерти14.04.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894 ст.
Отец: Запащиков Иван Федорович
Мать: Запащикова Анна Павловна
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
13.01.1914 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.12.1915
Дочь: Тиханычева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
25.10.1920
Дочь: Козлова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Корлякова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Пигузов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигузов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич
Смерть
14.04.1947