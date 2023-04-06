Пигузова (Запащикова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигузова (Запащикова) Анна Ивановна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.10.1894 ст.

Дата смерти

14.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894 ст.

Отец: Запащиков Иван Федорович

Мать: Запащикова Анна Павловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
13.01.1914 ст.

Муж: Пигузов Михаил Никитич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
19.12.1915

Дочь: Тиханычева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.10.1920

Дочь: Козлова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Корлякова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Пигузов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигузов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Пигузов Михаил Никитич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
14.04.1947
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
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