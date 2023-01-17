Пигузов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Пигузов Михаил Никитич
Мать: Пигузова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пигузова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пигузова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022
Москва, город федерального значения Москва