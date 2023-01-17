Пигузов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигузов Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Пигузов Михаил Никитич

Мать: Пигузова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Пигузова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пигузова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигузова Татьяна Николаевна

Смерть
2022
Москва, город федерального значения Москва
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