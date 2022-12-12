Корлякова (Пигузова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти01.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Пигузов Михаил Никитич
Мать: Пигузова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Корляков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корляков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Корляков Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1993