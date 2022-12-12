Корлякова (Пигузова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корлякова (Пигузова) Мария Михайловна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

01.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Пигузов Михаил Никитич

Мать: Пигузова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Корляков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корляков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Корляков Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корляков Алексей Михайлович

Смерть
01.01.1993
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