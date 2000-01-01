Корляков Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти23.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Корлякова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корляков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Корлякова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1990