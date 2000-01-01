Корляков Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корляков Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

23.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Корлякова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корляков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Корлякова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корлякова Мария Михайловна

Смерть
23.06.1990
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