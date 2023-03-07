Корелякова (Кабина) Агриппина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1884 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
07.02.1907 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.12.1907 ст.
Сын: Кореляков Федор Михайлович
Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович
ГАНО 480-7-89 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.
Сын: Кореляков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович
ГАНО 480-7-89 Есть сестра-близнец
Рождение ребёнка
11.11.1912 ст.
Сын: Кореляков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
02.08.1915 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.03.1918 ст.
Сын: Корляков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович
ГАНО 480-7-89 Со временем из Корелякова превратился в Корлякова
Смерть
Неизвестно