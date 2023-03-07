Корелякова (Кабина) Агриппина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелякова (Кабина) Агриппина Игнатьевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.06.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1884 ст.

Отец: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Мать: Кабина Софья Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
07.02.1907 ст.

Муж: Кореляков Михаил Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
19.12.1907 ст.

Сын: Кореляков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Есть брат-близнец
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.

Сын: Кореляков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Есть сестра-близнец
Рождение ребёнка
11.11.1912 ст.

Сын: Кореляков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
02.08.1915 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
14.03.1918 ст.

Сын: Корляков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кореляков Михаил Егорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Со временем из Корелякова превратился в Корлякова
Смерть
Неизвестно
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