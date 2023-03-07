Кабина (Новичкова) Софья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Отец: Новичков Иван Иванович
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
23.01.1884 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
04.06.1884 ст.
Дочь: Корелякова Агриппина Игнатьевна
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.
Сын: Кабин-Гришин Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-2 Отец записан Гришиным на данный момент
Рождение ребёнка
21.09.1887 ст.
Дочь: Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-2 Отец записан Гришиным на данный момент
Рождение ребёнка
22.05.1890 ст.
Дочь: Запащикова Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.
Дочь: Назарова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
30.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно