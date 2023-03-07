Кабина (Новичкова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабина (Новичкова) Софья Ивановна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Новичков Иван Иванович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
23.01.1884 ст.

Муж: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
04.06.1884 ст.

Дочь: Корелякова Агриппина Игнатьевна

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.

Сын: Кабин-Гришин Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2 Отец записан Гришиным на данный момент
Рождение ребёнка
21.09.1887 ст.

Дочь: Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2 Отец записан Гришиным на данный момент
Рождение ребёнка
22.05.1890 ст.

Дочь: Запащикова Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.

Сын: Кабин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.01.1895 ст.

Дочь: Назарова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
30.09.1900 ст.

Сын: Кабин Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
10.11.1906 ст.

Сын: Кабин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно
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