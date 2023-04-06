Назарова (Кабина) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Кабина) Анна Игнатьевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.01.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895 ст.

Отец: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Мать: Кабина Софья Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
23.07.1912 ст.

Муж: Назаров Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.01.1913 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Николаевич

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
05.05.1914 ст.

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Назаров Николай Николаевич

Горбуново, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.01.1917 ст.

Сын: Назаров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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