Назарова (Кабина) Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895 ст.
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
23.07.1912 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.01.1913 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Николаевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
05.05.1914 ст.
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Назаров Николай Николаевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
24.01.1917 ст.
Сын: Назаров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Николаевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно