Запащикова (Кабина) Елена Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1890 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
10.07.1917 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.01.1918 ст.
Сын: Запащиков Василий Петрович
Отец ребёнка: Запащиков Петр Алексеевич
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Запащиков Петр Алексеевич
По информации с Памяти Народа.
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Запащиков Петр Алексеевич
По информации с Памяти народа
Смерть
Неизвестно