Запащикова (Кабина) Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запащикова (Кабина) Елена Игнатьевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.05.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1890 ст.

Отец: Кабин-Гришин Игнатий Афонасьевич

Мать: Кабина Софья Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
10.07.1917 ст.

Муж: Запащиков Петр Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
23.01.1918 ст.

Сын: Запащиков Василий Петрович

Отец ребёнка: Запащиков Петр Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
1925

Сын: Запащиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Запащиков Петр Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
По информации с Памяти Народа.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Запащиков Петр Петрович

Отец ребёнка: Запащиков Петр Алексеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
По информации с Памяти народа
Смерть
Неизвестно
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