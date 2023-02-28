Пигузов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.02.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пигузов Михаил Никитич
Мать: Пигузова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеблянко Елена Михайловна
Мать ребёнка: Пигузова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигузов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Пигузова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пигузова Лидия Ивановна
Смерть
11.02.1984