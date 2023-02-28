Пигузов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПигузов Михаил Михайлович

Пигузов Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигузов Михаил Никитич

Мать: Пигузова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблянко Елена Михайловна

Мать ребёнка: Пигузова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигузов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Пигузова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигузова Лидия Ивановна

Смерть
11.02.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close