Тиханычева (Пигузова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханычева (Пигузова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

19.12.1915

Дата смерти

25.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915

Отец: Пигузов Михаил Никитич

Мать: Пигузова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Тиханычев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Тиханычев Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиханычев Александр Алексеевич

Смерть
25.01.1997
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