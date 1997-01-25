Тиханычева (Пигузова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.12.1915
Дата смерти25.01.1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915
Отец: Пигузов Михаил Никитич
Мать: Пигузова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Тиханычев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Тиханычев Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1997