Кузьминова (Тиханычева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминова (Тиханычева) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиханычев Александр Алексеевич

Мать: Тиханычева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Викторовна

Отец ребёнка: Кузьминов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминов Александр Викторович

Отец ребёнка: Кузьминов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминов Виктор

Смерть
Неизвестно
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