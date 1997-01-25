Кузьминова (Тиханычева) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Викторовна
Отец ребёнка: Кузьминов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминов Александр Викторович
Отец ребёнка: Кузьминов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьминов Виктор
Смерть
Неизвестно