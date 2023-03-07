Тиханычев Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1917 ст.
Дата смерти15.12.1990
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1917 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Тиханычева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Тиханычева Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1990