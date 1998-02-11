Козлова (Пигузова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1920
Дата смерти11.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1920
Отец: Пигузов Михаил Никитич
Мать: Пигузова Анна Ивановна
Бракосочетание
15.01.1949
Рождение ребёнка
17.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Сергей Сергеевич
Смерть
11.02.1998
Москва, город федерального значения Москва