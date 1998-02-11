Козлова (Пигузова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Пигузова) Екатерина Михайловна

Козлова (Пигузова) Екатерина Михайловна

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

25.10.1920

Дата смерти

11.02.1998

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1920

Отец: Пигузов Михаил Никитич

Мать: Пигузова Анна Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
15.01.1949

Муж: Козлов Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Сергей Сергеевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
11.02.1998
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close