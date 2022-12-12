Козлов Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1927
Дата смерти28.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1927
Отец: Козлов Сергей Иванович
Мать: Козлова Анна Максимовна
Бракосочетание
15.01.1949
Рождение ребёнка
17.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Михайловна
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
28.06.1964