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Козлов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

07.06.1927

Дата смерти

28.06.1964

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1927

Отец: Козлов Сергей Иванович

Мать: Козлова Анна Максимовна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
15.01.1949

Жена: Козлова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Михайловна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
28.06.1964
Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
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