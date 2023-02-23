Неумоин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Черепанова Клавдия
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Булычёва Елизавета
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Веденяпина Надежда
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сокотова Антонина
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
02.10.1909
Сын: Неумоин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Пермь
Рождение ребёнка
07.02.1913
Сын: Неумоин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
25.07.1915
Сын: Неумоин Николай Александрович
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
07.03.1917
Дочь: Корнеева Лидия
Мать ребёнка: Неумоин Татьяна
Смерть
?.04.1921