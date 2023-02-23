Неумоин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неумоин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Черепанова Клавдия

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Булычёва Елизавета

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Веденяпина Надежда

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сокотова Антонина

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
02.10.1909

Сын: Неумоин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Пермь
Рождение ребёнка
07.02.1913

Сын: Неумоин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
25.07.1915

Сын: Неумоин Николай Александрович

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
07.03.1917

Дочь: Корнеева Лидия

Мать ребёнка: Неумоин Татьяна

Смерть
?.04.1921
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