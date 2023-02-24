Неумоин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неумоин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1915

Дата смерти

10.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1915

Отец: Неумоин Александр

Мать: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
11.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.1991
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