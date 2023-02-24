Неумоин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1915
Дата смерти10.01.1991
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1915
Отец: Неумоин Александр
Мать: Неумоин Татьяна
Рождение ребёнка
11.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.1991