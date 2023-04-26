Веденяпина (Неумоина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденяпина (Неумоина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Неумоин Александр

Мать: Неумоин Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ростов на Дону