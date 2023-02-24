Неумоин Сергей Александрович
Место рожденияПермь
Дата рождения02.10.1909
Дата смерти1988
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1909
Отец: Неумоин Александр
Мать: Неумоин Татьяна
Пермь
Рождение ребёнка
31.07.1940
Сын: Неумоин Ростислав Сергеевич
Мать ребёнка: Неумоина Евдокия Александровна
Eкатеринбург
Рождение ребёнка
28.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неумоина Евдокия Александровна
Eкатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Владимир
Похороны
Неизвестно
Владимир