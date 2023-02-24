Неумоин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неумоин Сергей Александрович

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Место рождения

Пермь

Дата рождения

02.10.1909

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1909

Отец: Неумоин Александр

Мать: Неумоин Татьяна

Пермь
Рождение ребёнка
31.07.1940

Сын: Неумоин Ростислав Сергеевич

Мать ребёнка: Неумоина Евдокия Александровна

Eкатеринбург
Рождение ребёнка
28.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неумоина Евдокия Александровна

Eкатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неумоина Евдокия Александровна

Смерть
1988
Владимир
Похороны
Неизвестно
Владимир
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